Consob autorizza RIV-Digital come prestatore di servizi per cripto-attività

(Teleborsa) - Consob ha autorizzato RIV-Digital, con sede a Schio, come prestatore di servizi per le cripto-attività per lo svolgimento dei servizi di scambio di cripto-attività con fondi, di scambio di cripto-attività con altre cripto-attività e di collocamento di cripto-attività.



RIV Digital intende rendere semplice e sicuro l'accesso del pubblico a offerte di cripto-attività conformi al Regolamento MiCAR, agendo come intermediario tecnico e organizzativo (quindi non vengono fornite consulenze personalizzate né raccomandazioni). Inoltre, con RIV Digital è possibile convertire facilmente valute fiat in criptovalute e viceversa (on-ramp e off-ramp) tramite un servizio integrato nel wallet non-custodial sviluppato da RIV Technologies. Infine, mette a disposizione un servizio di custodia tecnica temporanea, indispensabile per completare operazioni di conversione e collocamento in sicurezza.

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