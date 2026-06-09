Trade Republic, da AGCM sanzione di 2,5 milioni per pratica commerciale scorretta

(Teleborsa) - L'Autority per la concorrenza e il mercato ha sanzionato per 2,5 milioni di euro Trade Republic per una pratica commerciale scorretta.



Lo comunica la AGCM che ha precisato che la sanzione è dovuta all'omissione o alla formulazione "in modo ingannevole" di "informazioni essenziali sulla omonima carta di pagamento e sul 'Programma Saveback', oggetto di una vasta campagna pubblicitaria diffusa con il messaggio 'L’1% fa la differenza'".



In particolare, l’Autorità ha ritenuto che, per le carenze e per le inadeguatezze informative rilevate riguardo alla natura e ai limiti del “Programma Saveback”, il consumatore possa convincersi, erroneamente, che acquistando la Carta Trade Republic ha la possibilità di aderire ad un tradizionale sistema incentivante di “cashback”, con il quale ottenere sul proprio conto un rimborso parziale di alcune tipologie di spese effettuate con la carta. La promozione consiste invece in una proposta di sottoscrizione di un piano di accumulo, a specifiche condizioni, e - solo in caso di adesione a questa proposta - Trade Republic farà confluire in esso una somma pari all’1% del valore di alcuni acquisti effettuati tramite la carta Trade Republic".

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