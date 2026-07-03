Azimut, impegni con Consob dopo carenze su consulenze e conflitti di interesse

(Teleborsa) - Azimut Capital Management SGR ha assunto una serie di impegni obbligatori nei confronti di Consob dopo che la Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori dell'Autorità ha ritenuto che la SGR sia incorsa in plurime carenze nell'attività di commercializzazione e nel servizio di ricezione e trasmissione ordini, nel servizio di consulenza in materia di investimenti, nella valutazione di adeguatezza, all'identificazione e gestione delle fattispecie di conflitti di interesse e nel processo di investimento della gestione collettiva.



Gli impegni rappresentano un misura che consente ai soggetti destinatari di una contestazione di proporre misure correttive per eliminare la violazione e a tutelare gli investitori, con la chiusura del procedimento sanzionatorio senza l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione di sanzioni.



La maggior parte degli impegni che riguardano la revisione dei processi sulla selezione delle case prodotto, sulla consulenza in materia di investimenti e adeguatezza e sui conflitti di interesse sono già stati adottati dalla SGR. È previsto anche il versamento di 100 mila euro al "Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori" istituito presso la Consob.



Azimut è anche impegnata a documentare l'assolvimento di tutti gli impegni nei seguenti termini: entro sei mesi dalla data di comunicazione della delibera di accoglimento degli impegni, trasmetterà alla Consob una relazione predisposta dalla funzione di revisione interna approvata dal CdA sull'attuazione degli Iimpegni; entro un anno trasmetterà alla Consob una relazione di ottemperanza predisposta da un esperto terzo e indipendente approvata dal CdA sull'idoneità ed efficacia degli impegni; una volta completata l'attuazione degli impegni e per i due esercizi successivi, su base annuale, trasmetterà alla Consob una relazione predisposta dalla funzione di revisione interna, approvata dal CdA, sulla persistenza dell'efficacia degli impegni.

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