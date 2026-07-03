Commissione UE approva acquisto di Tages e 21 Invest da parte di Edizione

La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Tages (società italiana attiva nei mercati privati, nel private debt e nelle energie rinnovabili) e 21 Invest (operatore italiano di private equity fondato da Alessandro Benetton) da parte di Edizione (holding della famiglia Benetton).

(Teleborsa) -La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato delle società derivante dalla proposta di operazione. L'operazione è stataai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, con riferimento aiin Italia. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.