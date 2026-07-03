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Commissione UE approva acquisto di Tages e 21 Invest da parte di Edizione

Economia
Commissione UE approva acquisto di Tages e 21 Invest da parte di Edizione
(Teleborsa) -
La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Tages (società italiana attiva nei mercati privati, nel private debt e nelle energie rinnovabili) e 21 Invest (operatore italiano di private equity fondato da Alessandro Benetton) da parte di Edizione (holding della famiglia Benetton).

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato delle società derivante dalla proposta di operazione. L'operazione è stata parzialmente deferita all'autorità garante della concorrenza italiana ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, con riferimento ai mercati dei parcheggi aeroportuali e non aeroportuali in Italia. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.
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