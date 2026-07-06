Experian: effetto estate sul credito, BNPL registra la crescita più ampia (+33%)

crescono viaggi ed estetica

(Teleborsa) - A giugno, i segnali più vivaci dal mondo del credito arrivano dalle finalità tipicamente legate alla stagione: le richieste per viaggi segnano +102% rispetto a maggio, le spese estetiche crescono del +6,1% sul mese e del +28,0% su base annua, pur continuando a rappresentare una quota contenuta del mix (0,8%). Dinamiche stagionali che si collocano all’interno di un quadro complessivo di generale stabilità per i prestiti finalizzati (-0,1% a/a). A guidare la crescita tra le categorie è l’auto nuova (+17,9% a/a), che trascina con sé l’importo medio, salito a 2.057 euro dai 1.698 euro di giugno 2025, mentre continua la discesa delle richieste di telefoni cellulari, a -6,6% sull’anno. È quanto emerge dal Rapporto sul Credito di Experian: a fronte di una frenata fisiologica dei volumi mensili, con quasi tutti i prodotti in calo, il confronto annuale conferma una crescita solida per la grande maggioranza dei segmenti.







Il BNPL chiude il mese di giugno con +33,3% su base annua e un ticket medio di 173 euro, sostanzialmente invariato rispetto a un anno fa, a indicare una crescita guidata dai volumi più che dall’aumento del valore delle singole transazioni. I prestiti personali crescono del +16,2% su base annua, con una crescita del +28,9% delle richieste della Generazione Z. I mutui segnano una lieve flessione annuale (-1,2%), con il Nord Ovest che si mantiene in territorio positivo, trainato da Milano (+10,5% a/a).







“I dati di giugno confermano un mercato del credito in crescita e sempre più diversificato: accanto alla tenuta dei prestiti finalizzati, si distinguono dinamiche molto vivaci su alcune finalità stagionali, come viaggi ed estetica, e il consolidamento di modelli innovativi come il BNPL, che cresce del +33% su base annua. In questo contesto, aumentano i bisogni e si ampliano i comportamenti di accesso al credito, anche grazie al contributo delle generazioni più giovani. Per gli operatori, si tratta di un’opportunità concreta, che richiede una capacità di lettura del dato sempre più puntuale e orientata ad anticipare la domanda.”, commenta Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia.

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