P&G SGR, AuM salgono a 781 milioni di euro nel 2025. Conferma target di 1 miliardo

(Teleborsa) - P&G SGR, boutique italiana indipendente di gestione del risparmio focalizzata nel credito strutturato e negli investimenti alternativi, ha chiuso l'esercizio 2025 con masse gestite in crescita a 781 milioni di euro (774 milioni di euro a fine 2024), margine operativo lordo di 1,7 milioni di euro e utile netto di 1,2 milioni di euro (in calo dai 1,6 milioni di euro dell'anno prima). Tutte e tre le business unit - ABS/CLO, credito e real estate - hanno contribuito positivamente.



Nel dettaglio, nel corso dell'anno nuove fonti di ricavo - tra cui un fondo aperto gestito in delega le cui masse sono cresciute del 47% a 127 milioni di euro, un contratto di consulenza con un primario operatore italiano del risparmio gestito e le commissioni di gestione del fondo Persefone - hanno compensato la fisiologica normalizzazione delle componenti commissionali, dopo l'anno record del 2024, e la riduzione attesa delle masse del fondo flagship P&G SCO, legata al riscatto di un investitore giunto al termine del proprio ciclo. A sostegno della redditività anche il risultato del portafoglio finanziario proprietario, più che triplicato a circa 935 mila euro.



Sul fronte dello sviluppo, il 2025 ha visto l'avvio del nuovo fondo Instant Italia PA, dedicato ai crediti verso la Pubblica Amministrazione, mentre la serie "Zoo" prosegue con il lancio di ZOO 6, a valle della liquidazione di ZOO 5, chiuso con un rendimento complessivo a doppia cifra per gli investitori.



Infine, nell'ambito di una riorganizzazione del team manageriale volta ad una maggiore efficienza operativa, Saverio Massi Benedetti entra nel ruolo di Consigliere Delegato agli Investimenti Non Mobiliari (Gestione Credito e Immobiliare), assumendo la responsabilità - oltre che dell'area Credito che già guida - anche dell'area Real Estate. Alla guida operativa della divisione Real Estate, a riporto diretto di Massi Benedetti, sarà Luigi Arena, nel ruolo di Direttore Real Estate.



"L'esercizio 2025 racconta una società che ha saputo trasformare la diversificazione delle proprie attività in un fattore di stabilità - ha commentato Luca Peviani, co-fondatore e consigliere delegato di P&G SGR - Dopo la cessione ad Azimut del ramo d'azienda dedicato ai fondi retail nel 2019 e l'ingresso nei fondi di credito specializzati, la ricerca di nuove nicchie specialistiche di mercato ad alto potenziale ha spinto l'andamento dei risultati della società su livelli strutturalmente superiori alla media registrata negli anni precedenti. Per il prossimo triennio prevediamo di proseguire su questa direzione che sta dando i risultati attesi".



Sulla base dei risultati 2025 la SGR conferma il proprio obiettivo triennale: crescita delle masse, superando il miliardo di AuM, ricavi attesi in area 9 milioni di euro e MOL atteso oltre 2 milioni di euro al 2028.

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