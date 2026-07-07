Londra: andamento sostenuto per Experian

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , in guadagno del 2,26% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Experian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Experian classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,29 sterline e primo supporto individuato a 26,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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