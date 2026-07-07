Londra: andamento sostenuto per Experian
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, in guadagno del 2,26% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Experian più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Experian classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,29 sterline e primo supporto individuato a 26,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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