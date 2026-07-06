Francoforte: andamento rialzista per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Bene Rational Aktiengesellschaft , con un rialzo dell'1,80%.



Il trend di Rational Aktiengesellschaft mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Rational Aktiengesellschaft rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 683,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 668,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 699,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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