Francoforte: movimento negativo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Rational Aktiengesellschaft , che mostra un decremento del 3,33%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Tecnicamente, Rational Aktiengesellschaft è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 652 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 627,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 676,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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