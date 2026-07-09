Francoforte: risultato positivo per Hochtief
(Teleborsa) - Balza in avanti la big tedesca delle costruzioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.
Lo scenario su base settimanale di Hochtief rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del colosso delle costruzioni mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 462,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 469,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 458,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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