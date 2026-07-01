INPS: video guida per il pagamento dei contributi domestici

(Teleborsa) - Dal 29 maggio 2026 INPS offre ai datori di lavoro domestico, che non hanno ancora versato i contributi nel trimestre precedente, per i rapporti di lavoro in corso, un nuovo servizio di video guida per supportarli nel tempestivo pagamento online dei contributi dovuti, evitando ulteriori sanzioni.



Con il rilascio di questo nuovo servizio di video guida personalizzata e interattiva, l’Istituto ha inteso facilitare, in particolare, i datori di lavoro domestico under76, che da quest’anno non ricevono più al proprio domicilio gli avvisi pagoPA, nel pagamento dei contributi previdenziali. Una platea di circa 8000 datori di lavoro che è stata già destinataria della campagna di supporto telefonico, avviata a inizio 2026 per garantire assistenza nell’utilizzo dei servizi online dedicati.



Il servizio di video guida viene proattivamente generato ed erogato in automatico con frequenza trimestrale ed è personalizzato con il nome di battesimo di ogni datore di lavoro domestico e dei lavoratori domestici per i quali risultano non versati i contributi, a partire dal primo trimestre 2026. Al 30 maggio sono stati erogati 140.227 video personalizzati e interattivi, notificati via sms/e-mail con successo a 96.625 dei datori di lavoro domestico destinatari, che avevano aggiornato i propri contatti cellulare o e-mail, autorizzando INPS ad inviare loro comunicazioni nella sezione "Vai ai tuoi consensi" dell’area riservata.



L’avviso MyINPS, con il link per aprire la video guida, viene depositato nel Centro notifiche dell’area riservata del portale, accessibile con identità digitale (SPID, CIE o CNS) e notificato anche all’interno delle app INPS Mobile e IO. Pertanto, ogni destinatario può accedere e utilizzare con la propria identità digitale la propria video guida personalizzata e interattiva sia dal portale INPS, mediante il link in calce all’Avviso che trova nel Centro notifiche della propria area riservata, sia tramite le notifiche depositate nelle app.



Il servizio è interattivo in quanto consente l’accesso diretto ai servizi online per il pagamento e la gestione del rapporto di lavoro domestico. Utilizzando la video guida, i datori di lavoro domestico potranno ricevere indicazioni semplificate per il pagamento online e per la gestione del rapporto di lavoro, in caso di: sospensione dell’obbligo contributivo per uno o più trimestri; cessazione del rapporto non precedentemente comunicata.



Infatti, in linea con il nuovo modello di servizio dell’Istituto, la video guida facilita l’uso autonomo dei servizi online disponibili per la gestione dei Lavoratori domestici (modello self), con pulsanti nella scena finale per accedere a:

• Portale dei pagamenti con il relativo manuale, per versare i contributi del trimestre precedente qualora siano stati già versati;

• Cassetto previdenziale Datori di lavoro domestico, per l’invio di comunicazioni all’INPS inerenti i rapporti di lavoro domestico attivi;

• Estratto conto datore di lavoro domestico, per verificare che risultino registrati tutti i contributi versati per i rapporti di lavoro attivi e cessati;

• Servizi per i lavoratori domestici per comunicare ogni variazione dei rapporti di lavoro;

• e alla pagina del portale dedicata a scaricare l’app INPS Mobile, con i Servizi mobile per i lavoratori domestici.



Al termine della visualizzazione, all’utente si chiede di esprimere la propria valutazione sull’utilità della video-guida.



Il servizio di video guida per i datori di lavoro domestico è il decimo servizio di comunicazione digitale proattivo, interattivo e personalizzato con i dati degli utenti, progettato e rilasciato nell’ambito del progetto PNRR "Sistema di comunicazione innovativo", premiato quest’anno nel contest Paok! come "Campione di innovazione" nell’ambito tematico "Semplificazione amministrativa" per aver generato valore pubblico per le più ampie platee di utenti: per chi richiede la NASpI, la Pensione, l’Assegno Unico Universale (AUU), il riconoscimento dell’Invalidità civile, della sordità e cecità, l’Assegno di Inclusione (ADI), l’Assegno sociale. Consulta qui l’elenco dei servizi rilasciati.



Dalla fine del 2021 al 31 maggio 2026, sono state erogati più di 19 milioni di video guide con giudizio di utilità medio di 4.5/5, video che hanno portato più di 6milioni e 200mila accessi ai servizi online INPS nel portale istituzionale, con un totale di 7.913.869 interazioni per la fruizione di servizi e altri contenuti proposti.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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