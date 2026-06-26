Zalando crolla su indagine BaFin per sospette violazioni contabili
(Teleborsa) - Seduta difficile per Zalando - che a meno di mezz'ora dall'avvio degli scambi odierni cede oltre il 5% alla Borsa di Francoforte - dopo che l’autorità di regolamentazione finanziaria tedesca ha aperto un’indagine sul rapporto 2025 del rivenditore di moda online per sospette violazioni delle norme contabili.
BaFin ha affermato che le informazioni su un'operazione con parti correlate connessa all'acquisizione del rivenditore online rivale, About You, potrebbero essere state erroneamente omesse dalle note al bilancio consolidato.
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