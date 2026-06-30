Risparmio gestito, deflussi per 3,6 miliardi a maggio portano in negativo il dato YTD

La mappa di Assogestioni

(Teleborsa) - L'industria del risparmio gestito in Italia archivia il mese di maggio 2026 con una raccolta netta negativa per 3,62 miliardi di euro, contro la raccolta netta positiva per 2,96 miliardi registrata ad aprile. Pertanto, la raccolta da inizio anno risulta ora negativa per 370 milioni di euro. È quanto emerge dalla mappa mensile di Assogestioni, che mostrano un aumento del patrimonio gestito a 2.667 miliardi di euro rispetto ai 2.631 miliardi di euro del mese precedente.



Nel dettaglio, le gestioni collettive sono state negative per 1,8 miliardi di euro (+5,1 miliardi ad aprile), con i fondi aperti che segnano deflussi per oltre 2,3 miliardi di euro (+4,6 miliardi ad aprile) e fondi chiusi che registrano flussi positivi per 506 milioni di euro (+525 milioni di euro il precedente).



Guardando al dettaglio dei fondi aperti, i fondi di lungo termine segnano afflussi per 22 milioni di euro (+1,9 miliardi ad aprile). Al loro interno, bene gi flessibili con un saldo positivo di 402 milioni di euro, seguono i bilanciati (+269 milioni), gli azionari (+249 milioni). In flessione gli obbligazionari (-897 milioni) e poco mossi gli hedge. Al di fuori dei fondi di lungo termine, male i fondi monetari con deflussi per oltre 2,3 miliardi.



Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, la raccolta netta a maggio è negativa per 1,8 miliardi di euro, con i retail positivi per 782 milioni e gli istituzionali negativi per 2,6 miliardi di euro.



(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

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