SolidWorld, realizzato con stampa 3D un innovativo simulatore di guida per primario costruttore auto europeo

(Teleborsa) - SolidWorld Group comunica che Due Pi Greco - parte del gruppo e società che si occupa di design del prodotto, ingegnerizzazione, manifattura additiva e stampa 3D di componenti industriali - ha realizzato un innovativo simulatore di guida a grandezza naturale capace di coniugare progettazione digitale, stampa 3D avanzata e integrazione di sistemi elettronici.



Nel dettaglio, si legge in una nota, la commessa dedicata al settore "gaming" è stata sviluppata per conto di un primario costruttore automobilistico europeo, attivo in competizioni motoristiche di livello globale, e ha riguardato la realizzazione di una piattaforma immersiva ispirata ad un noto veicolo da corsa.



Il progetto, di fatto una replica estetica fedele di un veicolo reale (dall’elettronica dedicata alla simulazione, ai sedili e alle cinture fino all’impianto audio ad alta risoluzione, oltre all’accensione delle luci di guida e all’apertura delle portiere), conferma quindi la capacità del Gruppo di applicare le tecnologie di manifattura additiva e progettazione digitale anche a contesti altamente specialistici, dove precisione, rapidità di sviluppo e qualità esecutiva rappresentano elementi imprescindibili.

Condividi

```