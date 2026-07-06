L'Ecopillola di Ferretti - Ma dobbiamo preoccuparci dell'arrivo dell'Euro digitale?







(Teleborsa) - Cos'è, a che punto è la sua introduzione e quali sono i suoi pro e contro? A queste domande risponde l'economistanell'ultima, offrendo un'analisi chiara sulla futura banconota elettronica della BCE.Il progetto della BCE, che chiameremo per semplicità Euro digitale, prevede in sintesi l'utilizzo, nelle transazioni, di una banconota in formato elettronico, che non sostituisce il contante ma lo affianca. Di conseguenza utilizzando unche gestiremo tranquillamente dal nostro smartphone, con l'Euro digitale si potranno faretra persone fisiche,verso negozi fisici, nonché pagamenti nell'ambito dell'. Da evidenziare che non sarà necessario aprire un conto corrente in banca, che per gli utenti i servizi base saranno gratuiti e che i pagamenti potranno avvenire anche offline, in maniera da garantire il funzionamento del meccanismo anche in assenza di rete.Raggiunto un accordo politico in Commissione, entro breve si attiverà il trilogo tra Parlamento, Consiglio Europeo e Commissione con l'obiettivo di approvareeuropeo sull'Euro digitale. Successivamente, nella, il progetto saràsul campo e qui le cavie saranno i dipendenti delle cinque banche centrali coinvolte nel progetto. Infine, se tutto andrà bene, nel 2029 si potrebbe assistere alla prima emissione ufficiale di Euro digitale.Il progetto Euro digitale nasce dalla consapevolezza delladai sistemi di carte e di pagamenti elettronici extraeuropei. Basterà ricordare, a questo proposito, che tra i primi dieci sistemi di pagamento più diffusi in Europa, nessuno è europeo, e che il 90% dei pagamenti sull'e-commerce effettuati con carta passano attraverso Visa e MasterCard. Dunque, una sorta di guerra di liberazione dalla dipendenza dai; dipendenza che si traduce per gli utilizzatori europei in maggiore incertezza,e, soprattutto, maggiore, specie nell'era trumpiana.A differenza delle criptovalute che fanno capo a privati e sono soggette ad ampie oscillazioni di natura speculativa, l'Euro digitale ha un valore nominalee, soprattutto, è emesso dalla Banca Centrale Europea che loesattamente come garantisce gli euro contanti.È fondamentale che il nuovo meccanismo siae non generi danni collaterali. In particolare, bisognerà innanzitutto evitare un travaso incontrollato di liquidità dai depositi bancari verso i wallet digitali, al fine di evitare contraccolpi alla capacità delle banche di sostenere il comparto produttivo. A questo fine, il progetto in esame prevederà deiche si potranno detenere nei wallet digitali. Al momento si parla di 3000 euro.Sempre allo scopo di rendere il progetto Euro digitale sostenibile per il comparto bancario sarà anche necessario attivare ungli istituti, sia a fronte delle minori entrate commissionali sia a fronte degli ingenti investimenti necessari per la realizzazione del progetto.