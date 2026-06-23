Amplifon, firmato senior loan da 1,35 miliardi di euro per acquisizione di GN Hearing

(Teleborsa) - Amplifon ha fatto sapere di aver sottoscritto un senior loan pari a 1,35 miliardi di euro nell’ambito del finanziamento dell’acquisizione di GN Hearing.



Il senior loan è stato sottoscritto con un pool di primarie istituzioni finanziarie, Il finanziamento, unitamente ai proventi dell’aumento di capitale completato lo scorso 22 maggio, è finalizzato al pagamento della componente in cassa relativa all’acquisizione, compresi i costi di transazione.



Il senior loan ha una durata massima di 24 mesi, inclusa una opzione di estensione, ed è caratterizzato da condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili.



Amplifon ha confermato che il perfezionamento dell’acquisizione di GN Hearing è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive e autorizzazioni normative.

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