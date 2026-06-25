Gruppo Fininvest, utile netto 2025 a 429,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Gruppo Fininvest ha chiuso l'esercizio 2025 con risultati giudicati "più che soddisfacenti" a dispetto del periodo caratterizzato da incertezza e tensioni geopolitiche.



I ricavi consolidati si sono attestati a 5.032,8 milioni di euro, in crescita del 26,3% rispetto ai 3.985,3 milioni di euro del 2024, grazie all’ampliamento del perimetro a seguito dell’acquisizione del controllo di ProSiebenSat.1 Media SE (P7S1). A perimetro omogeneo, escludendo gli effetti del consolidamento della società tedesca e del consolidamento dell’AC Monza limitatamente a nove mesi del 2025, i ricavi evidenzierebbero una lieve flessione del 2,7%.



Il risultato netto di pertinenza del Gruppo è pari a 429,3 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto all’utile di 263,5 milioni di euro registrato nel 2024.



La Posizione Finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2025 evidenzia un indebitamento pari a 658,1 milioni di euro, ante applicazione dell’IFRS 16 e al netto dell’operazione P7S1. Includendo PS71, l’indebitamento ante IFRS 16 ammonta a 2.704,4 milioni di euro (rispetto ai 921,9 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2024), e post IFRS 16 a 2.991,3 milioni di euro (rispetto ai 1.107,3 milioni di euro dell’esercizio precedente). Il patrimonio netto consolidato totale al 31 dicembre 2025 risulta pari a 5.852,8 milioni di euro.

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