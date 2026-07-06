L'indice delle società High Tech italiane in tono rialzista (+0,87%)

(Teleborsa) - Buona seduta per il comparto tecnologico a Milano
, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'indice tecnologico dell'Area Euro
.
Il FTSE Italia Technology
ha aperto a 229.321,4, in rialzo di 2.014,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology
avanza a quota 1.560, dopo aver avviato la seduta a 1.538.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione
dell'indice tecnologia, modesto guadagno per Stmicroelectronics
, che avanza di poco a +1,12%.
Tra le azioni del Ftse MidCap
, allunga timidamente il passo Wiit
, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,41%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap
, nuovo spunto rialzista per Cy4Gate
, che guadagna bene e porta a casa un +2,04%.
Piccolo spunto rialzista per Sabaf
, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,20%.