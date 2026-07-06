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L'indice delle società High Tech italiane in tono rialzista (+0,87%)

Finanza, Indici settoriali
L'indice delle società High Tech italiane in tono rialzista (+0,87%)
(Teleborsa) - Buona seduta per il comparto tecnologico a Milano, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'indice tecnologico dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Technology ha aperto a 229.321,4, in rialzo di 2.014,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology avanza a quota 1.560, dopo aver avviato la seduta a 1.538.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, modesto guadagno per Stmicroelectronics, che avanza di poco a +1,12%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, allunga timidamente il passo Wiit, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,41%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, nuovo spunto rialzista per Cy4Gate, che guadagna bene e porta a casa un +2,04%.

Piccolo spunto rialzista per Sabaf, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,20%.

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