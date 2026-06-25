Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+1,84%)
(Teleborsa) - Slancio per il comparto tecnologico a Milano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology avvia a quota 242.903,8, con un miglioramento di 4.314,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'indice EURO STOXX Technology che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.518, dopo un avvio a 1.526.
Tra i titoli del FTSE MIB, seduta positiva per Stmicroelectronics, che avanza bene e porta a casa un +2,75%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, nuovo spunto rialzista per Seco, che guadagna bene e porta a casa un +3,13%.
Frazionale rialzo per ITway, che mette a segno un modesto profit a +0,99%.
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