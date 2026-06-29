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Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+1,63%), andamento rialzista per Reply

Finanza, Indici settoriali
Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+1,63%), andamento rialzista per Reply
(Teleborsa) - Guizzo per il comparto tecnologico a Milano che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 232.368,3, con uno scatto di 3.744,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice EURO STOXX Technology, che arretra a quota 1.523, dopo una partenza a 1.536.

Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta vivace per Stmicroelectronics, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,58%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, risultato positivo per Reply, che lievita del 2,28%.

Rialzo marcato per Technoprobe, che archivia la sessione in utile del 2,24% sui valori precedenti.

Piccolo spunto rialzista per WIIT, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,75%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, composto rialzo per Esprinet, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,83%.
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