Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+1,46%), notevole balzo in avanti per TXT E-solutions
(Teleborsa) - Performance positiva per il comparto tecnologico a Milano, sebbene l'indice tecnologico dell'Area Euro evidenzi un'intonazione decisamente negativa.
Il FTSE Italia Technology ha aperto a 227.049,4, e ha terminato la seduta a 232.354, in aumento di 3.350,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Technology chiude al ribasso a 1.525, dopo aver avviato la seduta a 1.568.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, seduta vivace per Stmicroelectronics, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,50%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, risultato positivo per Sesa, che lievita del 3,77%.
Allunga timidamente il passo Technoprobe, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,21%.
Piccolo spunto rialzista per WIIT, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,85%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, prepotente rialzo per TXT E-solutions, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,30% sui valori precedenti.
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di Beewize, che in chiusura evidenzia un moderato 0%.
Vigoroso rialzo per Esprinet, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,00%.
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