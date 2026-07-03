Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+1,46%), notevole balzo in avanti per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Performance positiva per il comparto tecnologico a Milano , sebbene l' indice tecnologico dell'Area Euro evidenzi un'intonazione decisamente negativa.



Il FTSE Italia Technology ha aperto a 227.049,4, e ha terminato la seduta a 232.354, in aumento di 3.350,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Technology chiude al ribasso a 1.525, dopo aver avviato la seduta a 1.568.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, seduta vivace per Stmicroelectronics , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,50%.



Tra le azioni del Ftse MidCap , risultato positivo per Sesa , che lievita del 3,77%.



Allunga timidamente il passo Technoprobe , che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,21%.



Piccolo spunto rialzista per WIIT , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,85%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, prepotente rialzo per TXT E-solutions , che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,30% sui valori precedenti.



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di Beewize , che in chiusura evidenzia un moderato 0%.



Vigoroso rialzo per Esprinet , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,00%.

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