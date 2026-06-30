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L'indice delle società High Tech italiane è effervescente (+1,54%)

Finanza, Indici settoriali
L'indice delle società High Tech italiane è effervescente (+1,54%)
(Teleborsa) - Brillante l'andamento del comparto tecnologico a Milano. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell'indice tecnologico dell'Area Euro, che rimbalza di 25 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto il FTSE Italia Technology è molto positivo e si posiziona a quota 237.398,3, dopo un esordio a 241.225,7.

Nel listino principale, piccolo spunto rialzista per Stmicroelectronics, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,46%.

Tra le mid-cap italiane, nuovo spunto rialzista per Technoprobe, che guadagna bene e porta a casa un +3,32%.

Balza in avanti WIIT, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,37%.

Composto rialzo per Sesa, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,24%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice tecnologia, seduta vivace per ITway, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,43%.

Controllato progresso per Esprinet, che chiude in salita dell'1,05%.
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