L'indice delle società High Tech italiane è effervescente (+1,54%)

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del comparto tecnologico a Milano . Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell' indice tecnologico dell'Area Euro , che rimbalza di 25 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto il FTSE Italia Technology è molto positivo e si posiziona a quota 237.398,3, dopo un esordio a 241.225,7.



Nel listino principale , piccolo spunto rialzista per Stmicroelectronics , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,46%.



Tra le mid-cap italiane, nuovo spunto rialzista per Technoprobe , che guadagna bene e porta a casa un +3,32%.



Balza in avanti WIIT , che amplia la performance positiva con un incremento del 2,37%.



Composto rialzo per Sesa , che archivia la sessione con un guadagno dell'1,24%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice tecnologia, seduta vivace per ITway , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,43%.



Controllato progresso per Esprinet , che chiude in salita dell'1,05%.

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