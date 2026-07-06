Londra: giornata depressa per Diploma

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diploma , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Diploma mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 71,57 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 70,17. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 72,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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