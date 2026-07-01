Londra: performance negativa per Associated British Foods
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di prodotti alimentari e da forno, che mostra un decremento del 2,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Associated British Foods più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Associated British Foods rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,58 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,19. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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