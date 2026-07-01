Londra: performance negativa per Associated British Foods

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di prodotti alimentari e da forno , che mostra un decremento del 2,47%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Associated British Foods più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Associated British Foods rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,58 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,19. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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