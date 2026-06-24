Londra: andamento rialzista per Associated British Foods

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di prodotti alimentari e da forno , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Associated British Foods rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Associated British Foods . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,37 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 19,02. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 18,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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