Londra: positiva la giornata per Associated British Foods

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di prodotti alimentari e da forno , che avanza bene dell'1,91%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Associated British Foods rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Associated British Foods mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 19,35 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 19,08. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 19,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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