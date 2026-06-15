SpaceX, IPO raccoglie 85,7 miliardi di dollari dopo opzione di over-allotment

(Teleborsa) - I sottoscrittori di SpaceX hanno ufficialmente esercitato l'opzione di over-allotment sulle azioni nell'ambito della storica offerta pubblica iniziale, portando il totale raccolto a 85,7 miliardi di dollari, come annunciato lunedì dalla società.



L'azienda spaziale e di intelligenza artificiale di Elon Musk aveva raccolto inizialmente 75 miliardi di dollari giovedì.



I broker di SpaceX, tra cui Goldman Sachs e Morgan Stanley , avevano l'opzione di acquistare ulteriori 83,3 milioni di azioni nell'ambito dell'over-allotment.



Intanto al Nasdaq non si arresta la corsa di SpaceX che al momento viaggia in progresso di oltre l'8% a circa 174,4 dollari, dopo avere registrato un debutto record venerdì scorso, chiudendo con un aumento del 19% a 161 dollari e portando la capitalizzazione di mercato dell'azienda oltre i 2 trilioni di dollari.



(Foto: SpaceX su Unsplash)

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