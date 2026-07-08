MEF, collocati bond in dollari triple-tranche per 6 miliardi di euro. Domanda per 19,7 miliardi

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha collocato 6 miliardi di euro nell'emissione in dollari effettuata in triple-tranche via sindacato, registrando una domanda per 19,7 miliardi di euro.



Nel dettaglio, il titolo a 5 anni con scadenza luglio 2031 e tasso annuo del 4,5% ha raccolto ordini per 7,6 miliardi a fronte di 2,5 miliardi assegnati. Il titolo a 10 anni, in scadenza nel 2036 e con tasso annuo del 5,126%, ha registrato richieste per 7,7 miliardi a fronte di 2,5 miliardi assegnati. Il titolo a 30 anni, con tasso annuo del 6%, ha attirato ordini per 4,4 miliardi a fronte di 1 miliardo assegnato.



Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da quattro lead manager, BofA , Citigroup , Goldman Sachs e Morgan Stanley .

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