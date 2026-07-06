New York: performance negativa per Visa
(Teleborsa) - Pressione sulla società di tecnologia per pagamenti globali, che tratta con una perdita del 3,43%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Visa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,01%, rispetto a +1,54% dell'indice americano).
La tendenza di breve di Visa è in rafforzamento con area di resistenza vista a 360 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 344,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 375,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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