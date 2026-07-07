New York: calo per Visa

(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia per pagamenti globali , che presenta una flessione dell'1,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Visa rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Visa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 355,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 346,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 364,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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