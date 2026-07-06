New York: risultato positivo per IBM

(Teleborsa) - Bene la "Big Blue" , con un rialzo del 3,45%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che IBM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,27%, rispetto a +1,91% dell' indice americano ).





L'esame di breve periodo dell' azienda di Armonk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 303,7 USD e primo supporto individuato a 291,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 315,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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