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Piazza Affari: balza in avanti Tamburi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Tamburi
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tamburi rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Tamburi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8,98 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 9,13, mentre il primo supporto è stimato a 8,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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