Piazza Affari: andamento negativo per Tamburi

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale , che tratta con una perdita del 2,58%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tamburi rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Tamburi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,933. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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