Thales acquista il 35,51% di Exail a 134 euro, lancerà OPA obbligatoria

(Teleborsa) - Thales ha raggiunto un accordo per acquisire il 35,51% di Exail Technologies in mano alla famiglia Gorgé e prevede di rilevare la restante parte del capitale dell'azienda attiva nella robotica marittima tramite un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.



Nel dettaglio, la società pagherà 134 euro per azione Exail, con un premio del 44% rispetto al prezzo ante rumours del 25 giugno, e valutando l'azienda 3,9 miliardi di euro (4,5 miliardi di dollari). Le azioni Exail, che il 26 giugno hanno registrato un'impennata di oltre il 25%, hanno chiuso venerdì a 122,50 euro e sono in rialzo di circa il 50% da inizio anno.



Thales prevede di concludere l'operazione entro il terzo trimestre del prossimo anno, previa approvazione delle autorità antitrust e regolamentari. Successivamente, lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria allo stesso prezzo per azione di 134 euro sul restante capitale di Exail, con chiusura prevista entro l'inizio del 2028.



Parallelamente, quest'ultima ha annunciato che non è stato raggiunto alcun accordo vincolante con Safran che il mese scorso aveva dichiarato di essere in trattative esclusive per una potenziale acquisizione di Exail per circa 2,2 miliardi di euro.



(Foto: © LCVA | Dreamstime.com)

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