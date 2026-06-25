CrowdFundMe, Smart Capital sale al 30,97%: superamento soglia in esenzione OPA obbligatoria

(Teleborsa) - CrowdFundMe , prima piattaforma italiana di crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, comunica le variazioni degli assetti proprietari a seguito del perfezionamento dell'aumento di capitale a servizio della fusione per incorporazione di Smart4Tech e WeAreStarting in CFM. Smart Capital ha superato la soglia del 30%, salendo al 30,97% con 1.770.100 azioni, mentre Herongreen ha superato il 5%, attestandosi al 7,26% con 414.886 azioni.



Per effetto della stessa operazione, sono scesi sotto le rispettive soglie di rilevanza Tommaso Baldissera Pacchetti (ora all'11,01%), Benedetto Pirro, Digitech e COL.FIM. Il flottante risulta pari al 45,92%.



Il superamento della soglia del 30% da parte di Smart Capital è avvenuto in esenzione dall'obbligo di OPA obbligatoria ai sensi del cosiddetto whitewash, essendo la fusione stata approvata dall'assemblea senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti diversi dall'acquirente.



Smart Capital, Tommaso Baldissera Pacchetti e Carlo Allevi sono vincolati da un patto parasociale con lock-up triennale dalla data di efficacia della fusione.

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