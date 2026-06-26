Valtecne, G Square sottoscrive accordo per acquisire circa l’82% del capitale e lancerà opa per delisting a 11,87 euro

(Teleborsa) - G Square, tramite il proprio veicolo ValBlue Holdings, società di diritto lussemburghese, ha stipulato un contratto con la famiglia Mainetti per acquisire circa l’82% del capitale di Valtecne sulla base di un equity value pari di 72,5 milioni di euro per il 100% del capitale.



Il corrispettivo dovuto nel contesto dell’Acquisizione e dell’OPA è soggetto ad un aggiustamento fino a 5 milioni, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni.



Il perfezionamento dell’acquisizione rimane subordinato, tra l'altro, all’ottenimento del nulla osta Golden Power da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



L’acquisizione sarà finanziata in parte mediante un apporto di cassa da parte di G Square e in parte tramite finanziamento di terzi.



Inoltre, nel contesto dell’Acquisizione, alcuni Venditori, unitamente a membri del management team di Valtecne, hanno convenuto di reinvestire una parte dei proventi nel capitale sociale di ValBlue TopCo (il veicolo che sarà costituito dall’Acquirente e che controllerà Valtecne al momento del closing dell’Acquisizione), sottoscrivendo un aumento di capitale riservato, e beneficeranno di determinati diritti di governance su Valtecne.



A tal fine, l’acquirente, i venditori reinvestitori e i rilevanti membri del management team di Valtecne hanno concluso un accordo di investimento e un patto parasociale che disciplina, tra l'altro, la governance societaria di ValBlue TopCo e delle sue controllate (inclusa Valtecne).



Qualora l’acquisizione venga perfezionata, G Square, di concerto con i venditori reinvestitori, dovrà promuovere un’offerta

pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su tutte le azioni Valtecne, a eccezione delle azioni che saranno detenute da G Square, a un prezzo di 11,87 euro per azione, prezzo che incorpora un premio del 35% rispetto al prezzo ufficiale di ieri 25 giugno.



L’Offerta sarà promossa nel terzo trimestre 2026 e sarà finalizzata all’esclusione delle azioni di Valtecne dalle negoziazioni ("Delisting") su Euronext Growth Milan.



Subordinatamente verificarsi delle condizioni sospensive di cui all’accordo di compravendita e a seguito del perfezionamento dell’OPA, (i) nel caso in cui l’Acquirente detenga il 90% o più del capitale sociale complessivo di Valtecne, l’Acquirente eserciterà il diritto di acquisire le restanti azioni di Valtecne.



Il prezzo per l’esercizio del diritto di acquisto sarà pari a quello dell’OPA; oppure (ii) nel caso in cui l’Acquirente detenga meno del 90% del capitale sociale complessivo di Valtecne a seguito dell’OPA, l’Acquirente perseguirà il Delisting.



In entrambi i casi, al perfezionamento dell’OPA, l’Acquirente sarà fuso per incorporazione in Valtecne. Al raggiungimento della soglia del 90% del capitale, le condizioni per il Delisting si verificheranno automaticamente a seguito dell’esercizio del diritto di acquisto.

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