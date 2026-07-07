Amplifon: francobollo dedicato in serie "Eccellenze del Sistema Produttivo e del Made in Italy"

(Teleborsa) - Amplifon rende noto che oggi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo dedicato alla società nell’ambito della serie tematica “Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”.



Il francobollo, emesso in oltre 170mila esemplari, raffigura un profilo di donna in cui l’orecchio assume un ruolo centrale, richiamando il valore della cura dell’udito come parte essenziale della vita delle persone e strumento per riscoprire, attraverso il suono, emozioni, relazioni e quotidianità.



L’iniziativa è stata presentata oggi a Roma presso la sede del Ministero in occasione di un evento dedicato a otto nuove emissioni della serie, alla presenza, tra gli altri, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Sottosegretario di Stato con delega alla Filatelia Fausta Bergamotto e della Consigliera di Amministrazione di Amplifon, Nina Cortese.



“Siamo molto orgogliosi di questa emissione – commenta Nina Cortese, Consigliera di Amministrazione di Amplifon – che rappresenta un omaggio e un riconoscimento alla storia della nostra azienda, al suo percorso di crescita sui mercati internazionali e al suo costante contributo all’eccellenza del Made in Italy nel mondo, in un settore che ha un impatto molto importante sulla qualità della vita delle persone”.

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