Danieli, un francobollo celebra la centenaria storia industriale di Buttrio

(Teleborsa) - Un francobollo per raccontare una storia industriale italiana nata più di un secolo fa e cresciuta nel tempo fino a diventare una delle esperienze manifatturiere più riconosciute del Paese nel mondo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette un francobollo ordinario dedicato a Danieli Officine Meccaniche S.p.A.



“Questo francobollo ci onora perché racconta una storia costruita nel tempo, con il lavoro di molte generazioni di persone. Danieli è cresciuta a Buttrio portando nel mondo una cultura industriale fatta di officina, ingegneria, competenza e attenzione al futuro. L’acciaio è cambiato e continuerà a cambiare: la nostra responsabilità è contribuire a renderlo più efficiente, sostenibile e competitivo, restando fedeli a quella che per Danieli è sempre stata l’arte dell’acciaio”, ha commentato Giacomo Mareschi Danieli, Amministratore Delegato del Gruppo Danieli.



L’emissione rappresenta un riconoscimento alla tradizione manifatturiera di Danieli, le cui origini risalgono al 1914 e il cui sviluppo è profondamente legato a Buttrio, in Friuli Venezia Giulia, dove l’impresa ha costruito nel tempo il proprio baricentro industriale, tecnologico e umano. È il tributo a un campione nazionale della meccanica pesante e dell’impiantistica siderurgica, cresciuto senza perdere il legame con la propria officina originaria e con una comunità di persone, tecnici, specialisti e ingegneri che ne hanno accompagnato l’evoluzione.



“Con queste emissioni - ha sottolineato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - riconosciamo imprese che rappresentano la qualità, la capacità manifatturiera e la forza del Made in Italy nel mondo. Storie industriali diverse, ma unite da un tratto comune: il legame con il territorio, la continuità della tradizione e la capacità di innovare. Il piano filatelico è anche questo: uno strumento per raccontare l’identità industriale della nazione e consegnare alla memoria collettiva le eccellenze che hanno contribuito alla crescita dell’Italia”.



La vignetta del francobollo raffigura una reinterpretazione artistica di una fotografia che mostra un tecnico Danieli impegnato nella lavorazione del cristallizzatore ottagonale MIDA, una lingottiera Danieli a otto lati per la colata continua dell’acciaio. Accanto alla figura del tecnico compaiono elementi informatici, a richiamare il dialogo tra manifattura, tecnologia e digitalizzazione che caratterizza l’evoluzione dell’azienda. Lo sfondo, in tonalità rosa metallizzato con riflessi satinati, richiama l’acciaio, materiale al centro della storia e dell’identità industriale Danieli. In alto a destra è presente il logo dell’azienda.



Nel corso dei decenni Danieli ha accompagnato l’evoluzione dell’industria siderurgica internazionale, contribuendo allo sviluppo di soluzioni sempre più efficienti, automatizzate e sostenibili. Dalle prime lavorazioni meccaniche alla progettazione di impianti complessi, dall’esperienza delle miniacciaierie alle tecnologie digitali applicate ai processi industriali, il percorso del gruppo riflette una visione della fabbrica fondata su competenza, merito, innovazione e capacità di anticipare i cambiamenti del mercato.







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