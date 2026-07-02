Pfizer: convocato al Mimit il tavolo sulla vertenza dello stabilimento di Catania

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per mercoledì 22 luglio alle ore 10 il tavolo dedicato alla vertenza dello stabilimento Pfizer di Catania.



La riunione è stata convocata in seguito al confronto telefonico avvenuto nella giornata di ieri tra il ministro Urso e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che aveva sollecitato l’attivazione di un tavolo di crisi dopo l’annuncio dei possibili esuberi legati allo stop a due linee produttive nello stabilimento etneo.



L’incontro, spiega il Mimit, è finalizzato ad approfondire la situazione del sito produttivo, valutarne le prospettive industriali e occupazionali e individuare ogni possibile soluzione a tutela dei lavoratori e del tessuto produttivo del territorio.



"Ho trovato piena disponibilità – aveva dichiarato Schifani – Il ministro si è impegnato a convocarlo entro il mese di luglio". Il governatore ha inoltre sottolineato come sia fondamentale che l’azienda chiarisca le proprie prospettive e che le istituzioni lavorino insieme per tutelare i lavoratori, le loro famiglie e il futuro di un sito produttivo strategico per Catania e per l’intero comparto farmaceutico nazionale.

Condividi

```