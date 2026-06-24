Lfoundry, Mimit: eventuale supporto pubblico deve poggiare su piano industriale credibile

(Teleborsa) - Si è svolto oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo dedicato alla situazione di LFoundry di Avezzano, alla presenza delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni territoriali e dei rappresentanti aziendali. Nel corso dell'incontro, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha fatto il punto sull'evoluzione della vertenza, anche alla luce dei recenti cambiamenti intervenuti nella governance aziendale, ribadendo la necessità di acquisire al più presto elementi chiari sulle prospettive industriali del sito produttivo.



"Il Governo ha sempre garantito la propria disponibilità a sostenere il rilancio di LFoundry attraverso tutti gli strumenti disponibili, dai contratti di sviluppo alle opportunità offerte dal Chips Act. Tuttavia, ogni eventuale supporto pubblico deve poggiare su un piano industriale serio, credibile e orientato al rilancio della produzione e alla salvaguardia dei livelli occupazionali", ha dichiarato Bergamotto.



Nel corso del confronto è stata evidenziata l'urgenza di avviare un'interlocuzione con il nuovo amministratore delegato dell'azienda per comprendere le strategie che la proprietà intende adottare per il futuro dello stabilimento di Avezzano e dei suoi lavoratori.



"Oggi lo stabilimento si trova ai minimi storici di produzione e il cambio di governance impone un chiarimento immediato. Chiederemo al nuovo amministratore delegato di presentare un piano industriale credibile e verificabile. Ai lavoratori, alle istituzioni e al territorio devono essere date risposte chiare sul futuro del sito di Avezzano", ha aggiunto Bergamotto. Il Ministero riconvocherà il tavolo dopo l'estate per fare il punto.

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