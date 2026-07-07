Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Giornata negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,83%.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 70,62. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 72,71. L'indebolimento del greggio è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 69,73.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)