Milano 16:27
52.706 -0,48%
Nasdaq 16:27
29.046 -2,19%
Dow Jones 16:27
53.023 -0,06%
Londra 16:27
10.695 +0,40%
Francoforte 16:28
25.522 -1,14%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 6 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico di breve periodo del CAC 40 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8.546,2. Rischio di discesa fino a 8.375,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8.717.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```