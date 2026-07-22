Milano 13:57
52.736 +0,86%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 13:57
10.728 +1,34%
Francoforte 13:57
25.083 +0,29%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Controllato progresso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude in salita dello 0,28%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.384,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.340,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.427,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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