Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Controllato progresso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude in salita dello 0,28%.
Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.384,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.340,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.427,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)