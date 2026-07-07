Avio, Cda conferisce deleghe al Presidente Roberto Italia

Raffaele Cappiello nominato Lead Independent Director

(Teleborsa) - Il Cda di Avio ha deliberato l’attribuzione al Presidente, Roberto Italia, di deleghe, da esercitare in coordinamento con l’Amministratore Delegato, (i) in materia di gestione dei rapporti istituzionali funzionali allo sviluppo e al consolidamento del business della Società nei settori dello spazio e della difesa nei mercati internazionali, nonché (ii) funzionali alla gestione e alla promozione delle strategie operative per lo sviluppo del business nei mercati internazionali (con particolare riguardo, in ragione della sua centralità strategica, al mercato degli Stati Uniti d'America).



È stato altresì deciso che il Presidente e l’AD concorrano nell’attuazione delle strategie gestionali e operative nei mercati internazionali (con particolare riguardo, in ragione della sua centralità strategica, al mercato degli Stati Uniti d'America).



Nella medesima seduta, pertanto, il Consiglio ha provveduto alla nomina del Lead Independent Director nella persona del Consigliere indipendente Raffaele Cappiello. Il Lead Independent Director resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale Cda e, quindi, fino all’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028.

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