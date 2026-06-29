Fidia, l'assemblea approva il bilancio e nomina gli organi societari

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Fidia
ha approvato il bilancio 2025
, preso atto di quello consolidato e deliberato di destinare a riserva legale
Euro 17.245 nonché di rinviare a nuovo il residuo importo di Euro 327.647.
Inoltre, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione
, determinandone in sette il numero dei componenti e fissandone la durata in tre esercizi, e dunque sino all’assemblea di approvazione del bilancio 2028.
Il nuovo Consiglio risulta composto dai seguenti membri: Luigi Maniglio (presidente), Roberto Culicchi, Augusto Mignani, Francesca Rosetti, Mia Callegari (indipendente), Anna Rita de Mauro (indipendente), Riccardo Rosa (indipendente).
L'assemblea ha poi nominato il nuovo collegio sindacale
, fissandone la durata in tre esercizi, così composto: Mariarosa Schembari (presidente), Silvia Cornaglia (effettivo), Stefano D'Orazio (effettivo), Roberto Baudino (supplente), Marco Dorizzi (supplente), Cristina Mitidieri (supplente).
Il nuovo CdA ha provveduto, tra l'altro, all'attribuzione delle deleghe operative
al presidente e all’amministratore delegato Augusto Mignani e deliberato in merito alla composizione dei comitati endoconsiliari, nominando i relativi componenti come segue:
- Comitato Controllo e Rischi: Anna Rita de Mauro (Presidente), Mia Callegari, Riccardo Rosa;
- Comitato Remunerazione: Mia Callegari (Presidente), Anna Rita de Mauro, Riccardo Rosa;
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Riccardo Rosa (Presidente), Anna Rita de Mauro, Mia Callegari.
Il CdA ha invece ritenuto di non istituire
, per il momento, il comitato nomine
, i cui compiti saranno svolti dal Consiglio medesimo con il supporto degli amministratori indipendenti.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)