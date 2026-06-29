Fidia, l'assemblea approva il bilancio e nomina gli organi societari

Fidia

Comitato Controllo e Rischi : Anna Rita de Mauro (Presidente), Mia Callegari, Riccardo Rosa;

: Anna Rita de Mauro (Presidente), Mia Callegari, Riccardo Rosa; Comitato Remunerazione : Mia Callegari (Presidente), Anna Rita de Mauro, Riccardo Rosa;

: Mia Callegari (Presidente), Anna Rita de Mauro, Riccardo Rosa; Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Riccardo Rosa (Presidente), Anna Rita de Mauro, Mia Callegari.

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha, preso atto di quello consolidato eEuro 17.245 nonché di rinviare a nuovo il residuo importo di Euro 327.647.Inoltre, ha nominato il, determinandone in sette il numero dei componenti e fissandone la durata in tre esercizi, e dunque sino all’assemblea di approvazione del bilancio 2028.Il nuovo Consiglio risulta composto dai seguenti membri: Luigi Maniglio (presidente), Roberto Culicchi, Augusto Mignani, Francesca Rosetti, Mia Callegari (indipendente), Anna Rita de Mauro (indipendente), Riccardo Rosa (indipendente).L'assemblea ha poi nominato il, fissandone la durata in tre esercizi, così composto: Mariarosa Schembari (presidente), Silvia Cornaglia (effettivo), Stefano D'Orazio (effettivo), Roberto Baudino (supplente), Marco Dorizzi (supplente), Cristina Mitidieri (supplente).Il nuovo CdA ha provveduto, tra l'altro,al presidente e all’amministratore delegato Augusto Mignani e deliberato in merito alla composizione dei comitati endoconsiliari, nominando i relativi componenti come segue:Il CdA ha invece ritenuto di, per il momento, il, i cui compiti saranno svolti dal Consiglio medesimo con il supporto degli amministratori indipendenti.