Clabo, l'assemblea approva i bilanci 2024 e 2025 e rinnova la governance

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti di Clabo ha approvato i bilanci 2024 e 2025 nonché deliberato di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio 2024 pari a Euro 30.492.884 e la perdita dell’esercizio 2025 pari a Euro 6.257.191, per complessivi Euro 36.750.075, rinviando l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c.



Inoltre, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che rimarrà in carica per 3 esercizi e composto da Pierluigi Bocchini (presidente), Alessandro Bocchini e Claudio Marcantognini (indipendente).



L'assemblea ha poi nominato il collegio sindacale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e costituito dai 3 effettivi Storoni Luca (presidente), Giuliani Marco e Rovinelli Roberto nonché dai 2 sindaci supplenti Diotalevi Gianfranco e Crescentini Giacomo.



Il nuovo CdA ha, tra l'altro, nominato amministratore delegato Pierluigi Bocchini e vice-presidente del CdA Alessandro Bocchini, attribuendo loro tutte le deleghe necessarie all’esercizio del mandato.

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