Banca Ifis, Intermonte riprende copertura con Neutral e target price di 15,9 euro

Incertezza persiste fino a esito ispezione Banca d'Italia

(Teleborsa) - Intermonte ha ripreso la copertura sul titolo Banca Ifis con una raccomandazione Neutral (da Under Review) e nuovo prezzo obiettivo di 15,9 euro (da 0 euro), valore che incorpora un upside potenziale di oltre il 18% rispetto al prezzo di chiusura del 6 luglio pari a 13,4 euro.



Gli analisti scrivono che "Banca Ifis ha rivisto al ribasso le previsioni di utile netto per l'esercizio 2026, portandole da 170-190 milioni di euro a 100-110 milioni di euro, nonostante una svalutazione di 70 milioni di euro delle attività di trasferimento crediti (DTA), e ha avviato una procedura competitiva per la deconsolidazione del proprio portafoglio di crediti deteriorati (NPL). La revisione riflette circa 70 milioni di euro di accantonamenti, in gran parte non ricorrenti, in parte relativi all'ispezione della Banca d'Italia e in parte legati al portafoglio NPL di illimity, unitamente a una minore redditività dei crediti deteriorati e al ritardo nel rilancio commerciale di illimity".



Il broker ha quindi ridotto le proprie stime "per riflettere un contributo significativamente inferiore dei crediti deteriorati, senza alcun beneficio derivante dalla cessione, un contributo inferiore di illimity e gli oneri straordinari del 2026".



Il nuovo prezzo obiettivo e raccomandazione riflettono, aggiungono gli analisti, "il potenziale alleggerimento del capitale" che è "bilanciato da una base di utili inferiore e da una visibilità limitata sugli esiti dell'ispezione e sulle condizioni di cessione".



Intermonte ritiene che "l'incertezza su Banca Ifis possa persistere fino alla pubblicazione del rapporto finale dell'ispezione della Banca d'Italia e al completamento della cessione dell'attività NPL, che saranno fondamentali per valutare sia l'impatto sulla redditività futura sia il potenziale beneficio in termini di capitale".





Condividi

```