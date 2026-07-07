BNL BNP Paribas, il tour "Shaping Tomorrow" fa tappa in Emilia

Gruppo BNP Paribas

(Teleborsa) - Un fortesull’economia regionale, maggiore rispetto al dato italiano, e una profondacon marchi riconosciuti a livello internazionale:continua a presentare. E' partita da queste considerazioni la nuova tappa deltra le regioni italiane, giungendo in Emilia, tra Modena e Reggio Emilia, per analizzare i nuovii e gli impatti sulle, confrontandosi con clienti e stakeholder della Banca - imprenditori, accademici e rappresentanti delle comunità territoriali - su sfide, opportunità e view. Titolo dell’iniziativa è, leggere il presente per dare forma al futuro., Amministratore Delegato di BNL e Responsabile delin Italia ha dichiarato: "La presenza di uno deipiù potenti al mondo nelnon è solo un fatto, è un simbolo concreto di un futuro già diventato presente collettivo.sono le parole chiave del nostro tempo, ancor di più legate ad una regione come l’Emilia-Romagna che resta fra le più dinamiche, tra resilienza e proattività. In questo contesto, Shaping Tomorrow significa declinare sul territorio prossimità, relazione, approccio locale-globale, connettendoci ulteriormente con i protagonisti locali della vita economica e sociale, abilitando una logica di sistema tra confronto e azione. Narrare il nostro Paese in maniera diversa, valorizzare la ricerca. Da qui colmare quel gap verso il fare sistema.ponti per lavorare insieme”Presso il Cirfood District (Reggio Emilia), Goitini ha incontrato il Professor, Presidente del Consorzio Cineca per un one-to-one tra innovazione e scienza al servizio dell’evoluzione. "1 ora di lavoro del super calcolatore Leonardo corrisponde a 920 ore dei nostri pc", ha sottolineato Ubertini.L’evento - aperto dall’introduzione di, Chief Commercial Officer della Banca – si sviluppa con un talk traPresidente e AD di AMA e Designato alla Presidenza di Confindustria Reggio Emilia;, Chief Economist BNL BNP Paribas e, Direttore Territoriale Centro Nord della Banca. Al centro del confronto, dati e risultati macroeconomici insieme a riflessioni sull’attuale scenario geopolitico e rilfessi sull’impreditoria nazionale e locale.In tre anni di roadshow,con l’attivazione delle diverse business line della Banca (dal Private Banking al Wealth Management al Corporate Banking).L’Emilia-Romagna, insieme a Toscana, Umbria e Marche sono presidiate dalla Direzione Territoriale Centro Nord di BNL BNP Paribas, dove operano oltre 800 banker e 120 punti di contatto tra filiali e centri specialistici Private, Wealth e Corporate e sedi Wealth Advisory Partner, la rete di consulenza patrimoniale della Banca. Il tutto secondo un modello che si basa su un’operativa tanto trasversale quanto specializzata.L’Emilia-Romagna si caratterizza per un forte peso dell’industria (28,1% del valore aggiunto), molto superiore al dato nazionale, pari a 19%.che, dalla crisi pandemica, ha mostrato una maggiore resilienza agli shock tecnologici e regolamentari, anche per la maggiore presenza di produzioni con marchi riconosciuti a livello internazionale.L’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Italia,L’attività è stata sostenuta soprattutto dagli, che hanno beneficiato degli incentivi fiscali e migliori condizioni di costo.Con un tasso di occupazione del 71,4%, l’Emilia-Romagna continua a posizionarsi molto al di sopra della media Italia (62,5% nel 2025). A beneficiarne sono state soprattutto laIl reddito pro-capite è pari a circa 27 mila euro (dato 2024, Istat), il livello più alto rispetto ad altre regioni e al dato nazionale.In Regione sono presentiModena è seconda nella Regione per numerosità di startup innovative (131 unità), preceduta da Bologna (268) e seguita da Reggio Emilia (105).Se si considera il Territorio Centro Nord (oltre all’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Umbria, le Marche), il– ultimi dati disponibili. La ricchezza totale delle famiglie del territorio ammonta a 1.219 miliardi di euro; sono 4,6 milioni gli occupati.Guardando alla dinamica dell’export nel primo trimestre di quest’anno, le elaborazioni della Economic Research di BNL BNP Paribas su dati Istat segnalano un ammontare delle vendite all’estero pari a circa 48 miliardi di euro (42,3 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno).Da segnalare che, se si considera l’andamento delle esportazioni, la Toscana ha fatto registrare un +30,2 anno su anno; crescita del 13% per l’intero Territorio Centro Nord.