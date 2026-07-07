BNL BNP Paribas, il tour "Shaping Tomorrow" fa tappa in Emilia

(Teleborsa) - Un forte peso dell’industria
sull’economia regionale, maggiore rispetto al dato italiano, e una profonda specializzazione
con marchi riconosciuti a livello internazionale: l’Emilia-Romagna
continua a presentare caratteristiche e valori distintivi
. E' partita da queste considerazioni la nuova tappa del Roadshow di BNL BNP Paribas
tra le regioni italiane, giungendo in Emilia, tra Modena e Reggio Emilia, per analizzare i nuovi scenari macroeconomic
i e gli impatti sulle economie locali
, confrontandosi con clienti e stakeholder della Banca - imprenditori, accademici e rappresentanti delle comunità territoriali - su sfide, opportunità e view. Titolo dell’iniziativa è 'Shaping Tomorrow'
, leggere il presente per dare forma al futuro.Elena Goitini
, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas
in Italia ha dichiarato: "La presenza di uno dei supercomputer
più potenti al mondo nel Tecnopolo di Bologna
non è solo un fatto, è un simbolo concreto di un futuro già diventato presente collettivo. Innovazione, specializzazioni e visione internazionale
sono le parole chiave del nostro tempo, ancor di più legate ad una regione come l’Emilia-Romagna che resta fra le più dinamiche, tra resilienza e proattività. In questo contesto, Shaping Tomorrow significa declinare sul territorio prossimità, relazione, approccio locale-globale, connettendoci ulteriormente con i protagonisti locali della vita economica e sociale, abilitando una logica di sistema tra confronto e azione. Narrare il nostro Paese in maniera diversa, valorizzare la ricerca. Da qui colmare quel gap verso il fare sistema. Come Banca siamo qui a costruire
ponti per lavorare insieme”
Presso il Cirfood District (Reggio Emilia), Goitini ha incontrato il Professor Francesco Ubertini
, Presidente del Consorzio Cineca per un one-to-one tra innovazione e scienza al servizio dell’evoluzione. "1 ora di lavoro del super calcolatore Leonardo corrisponde a 920 ore dei nostri pc", ha sottolineato Ubertini.
L’evento - aperto dall’introduzione di Ruxandra Valcu
, Chief Commercial Officer della Banca – si sviluppa con un talk tra Alessandro Malavolti,
Presidente e AD di AMA e Designato alla Presidenza di Confindustria Reggio Emilia; Simona Costagli
, Chief Economist BNL BNP Paribas e Roberto Pondrelli
, Direttore Territoriale Centro Nord della Banca. Al centro del confronto, dati e risultati macroeconomici insieme a riflessioni sull’attuale scenario geopolitico e rilfessi sull’impreditoria nazionale e locale.
In tre anni di roadshow, BNL BNP Paribas ha toccato ad oggi 12 città, coinvolgendo oltre 3000 ospiti e più di 50 speaker,
con l’attivazione delle diverse business line della Banca (dal Private Banking al Wealth Management al Corporate Banking). Prossimi appuntamenti: Torino 6 ottobre, Vicenza 12 novembre.
L’Emilia-Romagna, insieme a Toscana, Umbria e Marche sono presidiate dalla Direzione Territoriale Centro Nord di BNL BNP Paribas, dove operano oltre 800 banker e 120 punti di contatto tra filiali e centri specialistici Private, Wealth e Corporate e sedi Wealth Advisory Partner, la rete di consulenza patrimoniale della Banca. Il tutto secondo un modello che si basa su un’operativa tanto trasversale quanto specializzata.L’economia dell’Emilia-Romagna e del 'Territorio Centro Nord'
L’Emilia-Romagna si caratterizza per un forte peso dell’industria (28,1% del valore aggiunto), molto superiore al dato nazionale, pari a 19%. La Regione è in Italia la seconda più specializzata nel settore automotive, con una filiera automotive
che, dalla crisi pandemica, ha mostrato una maggiore resilienza agli shock tecnologici e regolamentari, anche per la maggiore presenza di produzioni con marchi riconosciuti a livello internazionale.
L’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Italia, ha evidenziato per il 2025 un incremento medio del Pil dello 0,5%, un valore in linea con quello delle regioni del Nord Est e del Paese tutto.
L’attività è stata sostenuta soprattutto dagli investimenti delle imprese
, che hanno beneficiato degli incentivi fiscali e migliori condizioni di costo. Un sostegno è arrivato anche dagli investimenti pubblici, grazie all’avanzamento del PNRR.
Con un tasso di occupazione del 71,4%, l’Emilia-Romagna continua a posizionarsi molto al di sopra della media Italia (62,5% nel 2025). A beneficiarne sono state soprattutto la componente femminile e i lavoratori delle fasce di età più avanzate.
Il reddito pro-capite è pari a circa 27 mila euro (dato 2024, Istat), il livello più alto rispetto ad altre regioni e al dato nazionale.
In Regione sono presenti 859 startup innovative (dato al primo trimestre 2026), per il 78% nel settore dei servizi alle imprese e per il 16% nel comparto delle attività manifatturiere.
Modena è seconda nella Regione per numerosità di startup innovative (131 unità), preceduta da Bologna (268) e seguita da Reggio Emilia (105).
Se si considera il Territorio Centro Nord (oltre all’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Umbria, le Marche), il PIL di quest’area è pari a 421 miliardi di euro nel 2024 (19,1% italiano)
– ultimi dati disponibili. La ricchezza totale delle famiglie del territorio ammonta a 1.219 miliardi di euro; sono 4,6 milioni gli occupati.
Guardando alla dinamica dell’export nel primo trimestre di quest’anno, le elaborazioni della Economic Research di BNL BNP Paribas su dati Istat segnalano un ammontare delle vendite all’estero pari a circa 48 miliardi di euro (42,3 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno). In Emilia-Romagna il valore resta stabile tra gennaio e marzo 2026, rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente: oltre 21 miliardi.
Da segnalare che, se si considera l’andamento delle esportazioni, la Toscana ha fatto registrare un +30,2 anno su anno; crescita del 13% per l’intero Territorio Centro Nord.