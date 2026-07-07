Eventi e scadenze del 7 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 07/07/2026

Appuntamenti:

Constituency Meeting IMF/WB - Lisbona - Il Constituency Meeting del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale (IMF/WB) riunisce i rappresentanti di alto livello dei 16 paesi membri responsabili delle finanze pubbliche e della politica monetaria, nonché i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e del Gruppo della Banca Mondiale (WBG). Partecipa il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti (da lunedì 06/07/2026 a martedì 07/07/2026)

Conferenza network ChaMP - Challenges for Monetary Policy Transmission in a Changing World - Roma, Centro Convegni Ciampi della Banca d'Italia - Conferenza conclusiva del Network ChaMP (Challenges for Monetary Policy Transmission in a Changing World). L'evento riunirà ricercatori e policy maker per discutere i risultati delle attività del Network e approfondire le sfide per la trasmissione della politica monetaria in un contesto economico e finanziario in evoluzione. Tra i vari interventi, ci saranno Fabio Panetta e Philip Lane (da lunedì 06/07/2026 a martedì 07/07/2026)

Vertice NATO 2026 - Ankara, Complesso Presidenziale di Bestepe (Külliye) - Il Vertice sarà presieduto dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Si incontreranno i capi di Stato e di governo dei membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico per "Un'Europa più forte in una NATO più forte". È prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (da martedì 07/07/2026 a mercoledì 08/07/2026)

Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

09:30 - Supply Chain Global Summit 2026 - The new Supply Chain agenda for 2026 (and beyond) - NH Collection Milano CityLife - Summit di The European House - Ambrosetti, dove accademici di primarie Business School, esperti di fama mondiale ed Executive internazionali intervengono per condividere esperienze, opinioni e possibili soluzioni alle sfide più attuali e rilevanti per costruire il futuro digitale delle Supply Chain

09:30 - Presentazione studio BCG x Altagamma - BCG Milano, Via Ugo Foscolo - Conferenza stampa di presentazione dello studio di Boston Consulting Group (BCG) in collaborazione con Altagamma "True-Luxury Global Consumer Insight 2026"

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso all'Italian Waste Economy - Roma, Centro Congressi Rospigliosi - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento del Sole 24 Ore "Italian Waste Economy"

10:00 - Istat - Bilancio demografico mensile P - 04-2026; Gettito delle imposte ambientali - Anni 2008-2025

10:30 - BNL BNP Paribas - Nuova tappa del roadshow "Shaping Tomorrow" a Reggio Emilia - Reggio Emilia, Cirfood district - Nuova tappa del roadshow organizzato da BNL BNP Paribas, con al centro del confronto i nuovi scenari macroeconomici e riflessi sul Territorio Centro Nord, con un ulteriore focus sul distretto Reggio Emilia - Modena - Parma. Interverranno tra gli altri, Elena Goitini (AD di BNL BNP Paribas), Alessandro Malavolti (Presidente di Confindustria Reggio Emilia) e Simona Costagli (Chief Economist di BNL BNP Paribas)

11:00 - CDP, Cherry Bank e Brazzale - Presentazione della prima operazione di destocking in Italia - Milano, Sede di CDP - Conferenza stampa di Cassa Depositi e Prestiti, Cherry Bank e Brazzale per la presentazione della prima operazione dedicata alla trasformazione dei beni in magazzino in nuova liquidità

11:30 - Satispay - Conferenza stampa - Milano, Terrazza Martini - Conferenza stampa di Satispay per annunciare importanti novità

11:45 - Assemblea della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (FLP) - Roma, Palazzo Baldassini - Valeria Vittimberga, DG dell'INPS, prenderà parte all'Assemblea. Nell'ambito della tavola rotonda dedicata alla nuova stagione contrattuale, al merito, alla produttività e all'organizzazione del lavoro, il confronto approfondirà le prospettive di innovazione della Pubblica Amministrazione e il ruolo del welfare organizzativo nella valorizzazione del lavoro pubblico

12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso, presentazione francobolli - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede la presentazione dei francobolli dedicati a: Azienda Santoni, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Sofidel marchio Regina, Amplifon, Layla Cosmetics, Scandalli Fisarmoniche, Danieli Officine Meccaniche, Rubinetterie Stella

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Wedekind - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all’evento Forbes Healthcare Summit

15:30 - Assemblea Soci di Assonave "Ottant'anni di eccellenza, una rotta che continua" - Roma, Spazio Vittoria - Assemblea dal titolo "Ottant'anni di eccellenza, una rotta che continua", sarà dedicata alla celebrazione degli 80 anni dalla nascita di Assonave e vedrà gli interventi, tra gli altri, di Biagio Mazzotta, Presidente di Assonave, di soggetti istituzionali, confindustriali e industriali. Tra questi, Pierroberto Folgiero (AD di Fincantieri), Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria -TBC) e Andrea Montanino (Direttore Strategie Settoriali e Impatto CDP)

16:00 - Start up e PMI Innovative per la transizione ecologica - Milano, Spazio Eventi Intesa Sanpaolo - Grattacielo Gioia22 - Evento organizzato da Intesa Sanpaolo per un onfronto e networking con investitori, esperti e protagonisti del settore per analizzare le sfide legate alla sostenibilità, il contributo apportato dalle startup e dalle PMI innovative e le modalità per sviluppare un ecosistema capace di supportare e valorizzare la crescita di queste realtà

16:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Museo dell’Ara Pacis - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'Assemblea di Cosmetica Italiana

19:20 - ALIS - "L’impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali" - Masseria Li Reni di Manduria - Consueto appuntamento estivo di ALIS, moderato da Bruno Vespa, nel corso del quale interverranno, tra gli altri, Guido Grimaldi (Presidente di ALIS), Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Luigi Sbarra (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio), Sergio Liardo (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera) e Massimiliano Giansanti (Presidente di Confagricoltura), Sabrina De Filippis (AD di FS Logistix)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Brunello Cucinelli - Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari. - CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi al 30 giugno 2026

Crowdfundme - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria - prima convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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