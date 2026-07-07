Francoforte: movimento negativo per Infineon
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che presenta una flessione del 3,72%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario del produttore di chip si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 73,48 Euro. Prima resistenza a 75,12. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 72,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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